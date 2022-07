UNA BAMBINA ABRUZZESE DI 10 ANNI PARTECIPA ALL'EDIZIONE 2022 DELLO ZECCHINO D'ORO

Anche una piccola rappresentante dell’Abruzzo parteciperà all’edizione dello Zecchino d’Oro 2022, in onda a novembre su Rai 1, con la direzione artistica di Carlo Conti.

Susanna, di 10 anni, proveniente dall’Aquila, canterà “Il mondo alla rovescia”, scritta da Maurizio Festuccia e Francesco Stillitano.

Susanna è una dei 17 piccoli solisti - che interpreteranno le 14 canzoni in gara - scelti tra 3536 bambini che da tutta Italia hanno inviato le proprie video-esibizioni sulla piattaforma dedicata ai Casting di Zecchino o hanno fatto sentire la loro voce dal vivo, presentandosi alle tappe organizzate da Zecchino in diverse città d’Italia.

La fase finale dei casting si è svolta per tutti in presenza a Bologna, Susanna vi è arrivata dopo aver partecipato al contest Italian Stage Tour organizzato da Anteros Produzioni.

Con i piccoli interpreti della nuova edizione sale a 1084 il numero dei bambini che hanno partecipato come solisti allo Zecchino d’Oro dalla prima edizione del 1959 ad oggi, di cui 8 provenienti dall’Abruzzo.

I brani selezionati, scelti tra 550 proposte arrivate in Antoniano a seguito del bando autori, strizzano l’occhio a diverse tematiche sempre più comuni tra i bambini. Così il desiderio di diventare grandi in fretta si contrappone a quello di giocare e godersi i momenti insieme al proprio papà e tematiche sociali e attuali, come la bellezza della diversità e la preoccupazione ambientale, diventano ancor più reali se ad esserne portavoce sono i più piccoli. A prestare la loro arte per scrivere le canzoni che i 17 interpreti porteranno sul palco di Rai1 – accanto a autori storici di Zecchino d’oro – Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Deborah Iurato, Virginio, Cesareo di Elio e le storie tese con Filippo Pax Pascuzzi, Margherita Vicario ed Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia.

I brani saranno raccolti in una compilation firmata Sony Music Entertainment, con la direzione musicale di Lucio Fabbri, e verranno distribuiti nel corso dei prossimi mesi anche sulle piattaforme digitali.

Ecco l’elenco completo dei brani e dei rispettivi interpreti, provenienti da diverse regioni d’Italia, che le canteranno insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni:

“MAMBO RIMAMBO” (Testo e Musica di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti e Andrea Casamento) cantata da Frida Ruggeri, 8 anni, di Moncalieri (TO);

“CI VUOLE PAZIENZA” (Testo di Carmine Spera e Flavio Careddu – Musica di Valerio Baggio) cantata da Beatrice Marcello, 4 anni, di San Fermo della Battaglia (CO) ed Elia Pedrini, 9 anni, di Parma (PR);

“COME KING KONG” (Testo e Musica di Gianluca Giuseppe Servetti e Margherita Vicario) cantata da Giulia Baccaro, 10 anni, di Gravina di Catania (CT);

“L’ORSO COL GHIACCIOLO” (Testo di Mario Gardini – Musica di Giuseppe De Rosa) cantata da Benedetta Morzetta, 8 anni, di Cerreto Guidi (FI);

L’ACCIUGA RAFFREDDATA” (Testo e Musica di Gianfranco Fasano e Antonio Buldini) cantata da Eleonora Busacca, 6 anni, di Ragusa (RG):

“IL MONDO ALLA ROVESCIA” (Testo di Maurizio Festuccia – Musica di Francesco Stillitano) cantata da Susanna Marchetti, 10 anni, di L’Aquila (AQ);

“ZANZARA” (Testo di Luca Angelosanti – Musica di Francesco Morettini) cantata da Francesco Berretti, 5 anni, di Genova (GE), Diana Giorcelli, 6 anni, di Monza (MB) e Olga Gorgone, 6 anni, di Paola (CS);

“IL PANDA CON LE ALI” (Testo e Musica di Virginio e Daniele Coro) cantata da Mariapaola Chiummo, 7 anni, di Scicli (RG);

“METTIAMO SU LA BAND” (Testo di Davide Capotorto e Roberto Palmitesta – Musica di Alessandro Augusto Fusaro e Giuseppe Carlo Biasi) cantata da Ferdinando Catapano, 9 anni, di San Giuseppe Vesuviano (NA);

“MILLE FRAGOLE” (Testo di Massimo Zanotti e Deborah Iurato – Musica di Massimo Zanotti) cantata da Maryam Pagliarone, 9 anni, di Roma (RM);

“LA CANZONE DELLA SETTIMANA” (Testo e Musica di Eugenio Cesaro) cantata da Chiara Paumgardhen, 9 anni, di Sant’Angelo d’Alife (CE);

“IL MAGLIONE” (Testo di Filippo Pascuzzi – Musica di Filippo Pascuzzi e Davide Civaschi in arte Cesareo) cantata da Massimiliano Peralta, 7 anni, di origine sarda da Varsavia (PL);

“GIOCA CON ME PAPÀ” (Testo e Musica di Enrico Ruggeri) cantata da Gioele Frione, 8 anni, di Finale Ligure (SV);

“GIOVANISSIMO PAPÀ” (Testo e Musica di Antonio Iammarino e Luca Medici) cantata da Giorgia Nocentini, 8 anni, di Reggello (FI).

I 17 interpreti, insieme al Coro dell’Antoniano, saranno anche i portavoce di “Operazione Pane”, il progetto solidale dell’Antoniano di Bologna che supporta 17 mense francescane che garantiscono un pasto caldo, ma anche ascolto e conforto, alle migliaia di persone e famiglie in difficoltà in tutta Italia. In particolare, quest’anno Operazione Pane è stata da subito al fianco della popolazione Ucraina per offrire aiuto e supporto con interventi nel Paese, ai confini e in Italia, dove dall’inizio della guerra continuano ad arrivare migliaia di persone.

Credits Foto di gruppo: Umberto Guizzardi

Foto singoli interpreti: Ermanno Ivone

Sabrina Simoni veste Angela Mele Milano

Gli interpreti del 65° Zecchino d’Oro indossano magliette realizzate da AlgoNatural in 100% cotone biologico certificato GOTS, una delle massime certificazioni nell'ambito della moda sostenibile.

A selezionare i 17 bimbi una commissione composta da:

FR. GIAMPAOLO CAVALLI – Direttore dell’Antoniano / ALEX VOLPI – Sound Engineer Antoniano / ANTONELLA TOSTI - Edizioni musicali Antoniano / SABRINA SIMONI – Direttrice del Coro dell’Antoniano / DANIELA GIULIANI – Organizzazione Coro dell’Antoniano / ANGELA SENATORE – Autrice Antoniano / FABRIZIO PALAFERRI – Responsabile Produzioni Antoniano / MASSIMILIANO GIRVASI – Wobinda Produzioni / LUCIO FABBRI – Direttore Musicale Compilation 65° Zecchino D’Oro

A scegliere le 14 canzoni in gara una giuria composta da:

FR. GIAMPAOLO CAVALLI - Direttore dell’Antoniano / FABRIZIO PALAFERRI - Responsabile Produzione Antoniano / CRISTINA D’AVENA – cantante / ALBI DE LO STATO SOCIALE – Cantante / MATTEO ROMAGNOLI - Garrincha Dischi / ANDREA MARIANI DEI NEGRAMARO - fondatore dei Negramaro / CIMINI – Cantante / SABRINA SIMONI - Direttrice del Coro dell’Antoniano / PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO / ALEX VOLPI - Producer Engineer Antoniano / ANTONELLA TOSTI - Edizioni Musicali Antoniano / ANGELA SENATORE - Autrice Antoniano / DANIELA GIULIANI - Organizzazione Coro dell’Antoniano / ROSITA ASTA - Comunicazione Antoniano / RAFFAELLA ANNUNZIATA – Le rane / MASSIMO STERPI - Responsabile attività culturali Antoniano / ANTONIO VANDONI – Radio Italia / FRANCO ZANETTI - Rockol / FULVIA DEGLI INNOCENTI – Famiglia Cristiana / LAURA ANTONINI - Speaker Radio Deejay / ALBERTO EMILETTI - Internazionale Kids / MARCO LANZARONE - Rai Radio Kids / ALESSIA RICCARDI – Sony Music Italia/ RENATO TANCHIS – Sony Music Italia / SOLANGE SAVAGNONE - Tv Sorrisi e canzoni / FEDERICO FIECCONI - Graffiti Media Factory / STEFANO PATARA - Sony Music Italia / LUCIO FABBRI - Direttore Musicale 65° Zecchino d'Oro / MARCO ROSSI – Rainbow spa / ELISABETTA SCALA – Vicepresidente Moige / ROBERTA VACCA - compositrice e insegnante al Conservatorio de L’Aquila / TEO FILIPPO CREMONINI - Collettivo Hmcf e XFactor Italia / XENIA ZAWANOWSKA - Galassia dell'Antoniano, Coro "Mille Voci" – Varsavia / MARIA PIA CULICCHIA – Musicoterapeuta / GIUSEPPE MANZINI - Musicista e insegnante / MARCELLA AUDINO - Responsabile Laboratori Zecchino d'Oro / ANNAROSA COLONNA - Neuropsichiatra Centro Terapeutico Antoniano / MARINELLA MAGGIONI ED ELENA ROMANELLI - Musicoterapeute Centro Terapeutico Antoniano / MARINA CALIVI - Kids Factory Antoniano / ALEXIA BONINSEGNA - Partnership Antoniano / ALESSANDRO RENZETTI - Sound Engineer Antoniano

