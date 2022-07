VIDEO / “DA QUANDO È PRESIDENTE DI BONAVENTURA, PER LA PROVINCIA CASTELLI NON ESISTE PIÙ”

"Da quando è presidente Diego Di Bonaventura, Castelli è stata completamente dimenticata ...ho letto su certastampa del nuovo piano asfalti, per scoprire che anche stavolta per noi non c'è nulla". Parole del Sindaco di Castelli, Rinaldo Seca, che attacca la Provincia, rea di programmare interventi dimenticando completamente il borgo della ceramica "Abbiamo ancora i guard raid distrutti dalla nevicata eccezionale di cinque anni fa - evidenzia il primo cittadino - evidentemente al presidente Di Bonaventura io non sono simpatico ..."

ASCOLTA L'INTERVISTA DEL SINDACO DI CASTELLI