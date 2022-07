MUSICA E FORMAZIONE, DAL 4 AGOSTO TORNA AD ATRI IL FESTIVAL DEI DUCHI D'ACQUAVIVA

Si è svolta a Palazzo Melatino alla presenza del Presidente della Fondazione Tercas, Tiziana Di Sante, del Presidente dell’Associazione, Agostino Battistini, del Direttore musicale Nataliya Gonchak, del Direttore Artistico Algino Battistini e dell’Assessore del Comune di Atri Mimma Centorame, la presentazione della 23° edizione del Festival dei Duchi D’Acquaviva organizzata dall’Associazione Amici della Musica 2000.

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Tercas, dal Comune di Atri, dalla Provincia di Teramo e dalla Regione Abruzzo prenderà il via il prossimo 4 agosto e prevede 34 concerti e 16 corsi di perfezionamento musicale che animeranno per un mese Atri e i comuni limitrofi con circa 300 artisti tra orchestre, ensemble, gruppi cameristici, solisti, cantanti, direttori d’orchestra, docenti e giovani musicisti provenienti da tutta Italia, dall’Europa e anche da altri continenti.

Il Presidente della Fondazione, Tiziana Di Sante, ha dichiarato che “Il 23° Festival Internazionale Duchi d’Acquaviva di Atri, sostenuto dalla Fondazione Tercas nell’ambito delle iniziative eccellenti finanziate nei trent’anni dalla sua costituzione, rappresenta non solo una preziosa occasione di formazione per i giovani musicisti, ma anche una modalità originale ed efficace per la valorizzazione del territorio e del suo straordinario patrimonio artistico e culturale. La musica si avvale di un linguaggio universale, capace di creare ponti tra le più diverse culture. In quest’epoca che vede, purtroppo, tornare la guerra in Europa, è più che mai importante che giovani di diversa nazionalità si incontrino e dialoghino, costruendo solide fondamenta per un futuro di pace”.

Il Direttore artistico dell’associazione Algino Battistini ha dichiarato che “sarà una edizione straordinaria e ricchissima di appuntamenti caratterizzata dall'apertura all'innovazione e alla contaminazione di generi, con tantissime novità quali l’istituzione del Concorso Internazionale Note di Talento, la rappresentazione dell’operetta La Vedova Allegra, i Concerti Musica con Vista, i Concerti Anniversario, Giovani Talenti in Concerto: 34 eventi, compresi per la prima volta spettacoli di danza e teatro, che avranno come protagonisti artisti di assoluto livello internazionale e giovani musicisti già affermati, con appuntamenti dedicati anche alla musica contemporanea”.

L’Assessore Mimma Centorame ha dichiarato che “il Festival Duchi d’Acquaviva costituisce una grande opportunità turistica e culturale per la Città ducale. Ringrazio l’Associazione Amici della Musica 2000 nella persona del Direttore artistico Algino Battistini e la Fondazione Tercas per il sostegno che ogni anno dà alle nostre associazioni e al Comune di Atri permettendo la realizzazione di eventi di elevato spessore culturale ed artistico”.