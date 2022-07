SPORT, MUSICA E VISITE GUIDATE AD AZZINANO PER L'ARENA WOOD FESTIVAL

L'Arena Wood Festival il 22, 23 e 24 luglio animerà con sport, musica e buon cibo il “borgo dipinto” di Azzinano di Tossicia. L’Associazione Red Arena, grazie anche alla disponibilità dell'amministrazione comunale di Tossicia, hanno dato vita ad un programma ricco di appuntamenti ad ingresso gratuito, che comprende il torneo di basket 3vs3 Red Arena Cup alla sua seconda edizione, che coinvolgerà circa 100 giocatori suddivisi in 24 squadre, un cartellone di concerti nelle tre serate, la possibilità di gustare street food di specialità culinarie e acquistare prodotti tipiciartigianali nel mercatino che sarà presente nelle vie.

“Il Festival sta crescendo molto in fretta riuscendo a coinvolgere artisti di fama nazionale e acquista sempre più forza il suo carattere di progetto di rivitalizzazione dei borghi meno frequentati e meno popolosi.” Sottolinea il presidente dell’Associazione Red Arena Vincenzo Di Giuseppe “Per questo la scelta di Azzinano quest’anno e la volontà nelle prossime edizioni di portare sport, musica e gente nei vari borghi della provincia.”

Il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto aggiunge “Azzinano è un borgo gioiello della nostra provincia che sicuramente merita di essere messo al centro di politiche di sviluppo culturale e sociale. Questo evento in particolare coniuga tutti gli aspetti più importanti per la promozione turistica dei territori: sport, cultura, musica e tradizione in un equilibrio perfetto. La Città Capoluogo sostiene l’Arena Wood Festival, una lodevole iniziativa che, partita da Teramo lo scorso anno, ora porta la sua energia in altri Comuni in uno scambio positivo ed efficace tra territori che appoggiamo econdividiamo.”

“Il Bim è sempre contento di sostenere attività di qualità” dichiara il presidente del Consorzio BIM Giuseppe D’Alonzo “e oggi ancora di più perché questo evento non solo coinvolge grandi e piccoli, non solo porta nuova linfa e visitatori in quella che è una perla del nostro territorio, ma lo fa grazie ad un gruppo di giovani ragazzi che coraggiosamente scommettono su una idea sana e pulita di intrattenimento. A loro il mio plauso e quello del BIM”

L’Arena Wood festival, in collaborazione con la Proloco di Azzinano, propone durante i tre giorni del Festival, le visite ai murales che abbelliscono le case del borgo, i giochi di una volta da fare tra le stradine ed inoltre un’escursione facile nei dintorni del borgo ed adatta a tutti con partenza dalla piazza di Azzinano la mattina di sabato (per info Proloco di Azzinano sig. Pietro 3313008460). L’organizzazione ha riservato anche uno spazio alla solidarietà grazie ad una raccolta in loco di indumenti sportivi usati da devolvere in beneficenza a fine torneo.

Il programma musicale del festival prevede concerti gratuiti con inizio indicativamente alle ore 20,30: venerdì 22 luglioSan Joen, IMuri e gli Axound oltre a un Dj Set; sabato 23 luglio Dj Gruff, Cuba Cabbal & LessOne; domenica 24 luglioTre Allegri Ragazzi Morti e CorVeleno.