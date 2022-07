PINETO / E' MORTO L'EX ASSESSORE PROVINCIALE ANTONIO ASSOGNA

E' un lutto che fa male non solo alla sua comunità, quella di Pineto, ma anche alla comunità provinciale di sinistra.Se ne è andato, sconfitto a soli 63 anni da un male spietato e dopo una battaglia durata due anni, Antonio Assogna. Tutti lo ricordiamo come grintoso e leale assessore all'ambiente in Provincia quando era presidente il compianto Ernino D'Agostino. Assogna si è spento nelle scorse ore. Lascia la moglie e quattro figlie. Lavorava in Comune, a Pineto, come dipendente del settore Anagrafe. Un militante vecchio stampo del partito di Rifondazione Comunista, Assogna lascia sicuramente un vuoto. E a piangerne la scomparsa sono in molti politici che hanno avuto l'onore di dibattere e confrontarsi con lui, in questi anni di impegno per il bene pubblico.