PIANO ASFALTI, IL SINDACO DI ISOLA DEL GRAN SASSO: "L'ASSESSORE NON SA NEANCHE DOVE SI TROVI IL GRAN SASSO"

"L'assessore vibratiano alla viabilità della Provincia di Teramo non sa neanche dove si trova il Gran Sasso". E' furioso il sindaco di Isola del Gran Sasso, Andrea Ianni, contro l'ultimo piano asfalti redatto e pubblicizzato dalla Provincia di Teramo. "E' qualcosa di vergognoso, stiamo assistendo per l'ennesima volta al totale, costante, inaccettabile disinteresse dell'ente Provincia per le aree interne del Gran Sasso. L'unica e ultima volta che ho incrociato l'assessore è stato al giubileo dei Comuni a San Gabriele e, gli vorrei ricordare, che su quella viabilità è dovuto intervenire il Comune di Isola". Per il primo cittadino l'amministrazione provinciale guidata dal presidente Diego Di Bonaventura si conferma "assente su tutti i fronti" nella gestione della viabilità delle aree interne. "Sono davvero deluso, arrabbiato...E' il secondo anno consecutivo che leggo il piano asfalti della Provincia e resto basito. puntualmente i Comuni di questo Gran Sasso sono inesistenti. Lo chiamassero il Piano Asfalti della Laga, allora, no?" prosegue Ianni. E cita le pessime condizioni in cui versa sia la sp39 che collega le frazioni più popolose di Isola, come Fano Accorno, Cerchiaria, Casale Forca, sia "la sp39/c sulla quale la Provincia ha messo le pezze per complessivo 1 km e 200metri (vedi foto). Venite a vederla questa pezza d'asfalto, venite...Bastava fare 300metri in più e invece, no. Le pezze ci meritiamo per Di Bonaventura, quindi" E chiosa: "Sono due anni, da quando sono sindaco, che metto due operatori a supporto delle operazioni di sfalcio dell'erba lungo le provinciali. E' vergognoso che, alla data del 20 luglio e con un via vai di frequentatori del nostro Gran Sasso, le strade versino in questo stato di completo abbandono". Del degrado delle provinciali che attraversano il Comune di Isola del Gran Sasso e le sue frazioni il sindaco interesserà formalmente il Prefetto, a breve.