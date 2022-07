CIVITELLA DEL TRONTO/ INTERNATIONAL IMAGO FILM FESTIVAL, ECCO IL PROGRAMMA DAL 28 LUGLIO AL 4 AGOSTO

Con oltre 1200 iscrizioni avvenute tramite le piattaforme FilmFreeway e Festhome, si è giunti finalmente alla programmazione dei film al prossimo Int.l Imago Film Festival.

Di seguito il calendario e il link al programma del sito ufficiale:



28 LUGLIO ’22



H. 19:00 - "LA CANTERA" - SALA CONSILIARE, LARGO ROSATI, CIVITELLA DEL TRONTO

Peru 2019 Dramma 92 min – diretto da Miguel Barreda con Carlos Rudas, Andrea Pani, John Dávila, Arcadio Ramos. Prodotto da Miguel Barreda

H. 21:30 - "GUARDA CHI SI VEDE" - PIAZZA FILIPPI PEPE, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2021 - dramma 80 minuti di Riccardo Camilli con Giorgia Vicari, Riccardo Camilli, Alessia de Mattia, Tania Angelosanto, Claudia Salvatore, prodotto da Riccardo Camilli.

29 LUGLIO ’22



H. 19:00 - "MIGRANTS" - SALA CONSILIARE, LARGO ROSATI, CIVITELLA DEL TRONTO Repubblica Islamica dell’Iran 2021 Dramma 85 min – diretto da Masoud Ahmadi con Shima Poursahmedin, Ghazaal Rafiee, Amin Dowlatkhah, Sara Zarei. Prodotto da Mohammad Shokravi



H. 21:30 - "DOG" - PIAZZA FILIPPI PEPE, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2022 - fantascienza, Avventura 80 min di Federico Alotto con Andrea Zirio, Ortensia Fioravanti, Stewart Arnold, prodotto da Andrea Zirio.



30 LUGLIO ’22



H. 19:00 - "KETU" - SALA CONSILIARE, LARGO ROSATI, CIVITELLA DEL TRONTO

India 2020 - dramma 73 min di Amartya Bhattacharyya con Amartya Bhattacharyya e Priyanka Ghosh Roy



H. 21:30 - "FRA DUE BATTITI" - PIAZZA FILIPPI PEPE, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2021 - dramma 106 minuti di Stefano Usuardi con Stefano Scandaletti, Remo Girone, Maria Vittoria Barrella, prodotto da Caterina Francavilla.



31 LUGLIO ’22



H. 19:00 - "MEDÈN ÀGAN" - SALA CONSILIARE, LARGO ROSATI, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2022 – dramma sperimentale 95 minuti di Alessandro Valentini con Alessandro Valentini, Valentina Valsania, Andrea Palladino, prodotto da Alessandro Valentini.



H. 21:30 - "NEIGHBOURS" - PIAZZA FILIPPI PEPE, CIVITELLA DEL TRONTO

Repubblica Araba Siriana 2021 Dramma 100 min – diretto da Mano Khalil con Serhed Khalil e Jalal Altawil. Prodotto da Mano Khalil

1 AGOSTO ’22



H. 19:00 - "PASTRONE!" - SALA CONSILIARE, LARGO ROSATI, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2020 Documentario 90 min di Lorenzo De Nicola con Fabrizio Bentivoglio. Prodotto da Lab 80 film



H. 21:30 - "ALGO CON UNA MUJER" - PIAZZA FILIPPI PEPE, CIVITELLA DEL TRONTO

Argentina 2019 Dramma 89 min - diretto da Mariano Turek e Luján Loioco, con Maria Soldi, Manuel Vignau, Abel Ayala. Prodotto da Luján Loioco

2 AGOSTO ’22



H. 19:00 - "RESPIRA, PROVA" - SALA CONSILIARE, LARGO ROSATI, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2021 - dramma 66 minuti di Andrea Gambadoro prodotto d Andrea Randazzo, Fabio Saitto.



H. 21:30 - "DEAD BRIDE" - PIAZZA FILIPPI PEPE, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2022 - horror, thriller - 83 minuti di Francesco Picone con Jennifer Mischiati, Christoph Hülsen, Douglas Dean, David White, Michael Segal, prodotto da Francesco Picone, Giancarlo Freggia.

3 AGOSTO ’22



H. 19:00 - "IL DIRITTO ALLA FELICITÀ" - SALA CONSILIARE, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2021 Dramma 81 min diClaudio Rossi Massimi con Remo Girone e Didie Lorenz Tchumbu. Prodotto da IMAGO Film



H. 21:30 - "LA TANA" - PIAZZA FILIPPI PEPE, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2021 - dramma 90 minuti di Beatrice Baldacci con Irene Vetere, Lorenzo Aloi, prodotto da Andrea Gori.



Le proiezioni delle 21.30 saranno introdotte da Federico Perrotta e Valentina Olla, coppia artistica, ma coppia anche nella vita. Noti per la loro ironia, comicità e irriverenza, attraverso una contaminazione dei diversi linguaggi dell'arte, daranno vita ad una kermesse nella kermesse: i miti di ieri e di oggi, rivisitati in chiave assolutamente contemporanea.



La sera del 1° agosto inoltre, l’Associazione Musicale Orchestrale “I SINFONICI” – formata da giovani diplomati e docenti di Conservatorio che ha tenuto concerti in molte città italiane – si esibirà in un concerto di musiche per film, interpretando compositori come Mancini, Ortolani, Morricone, Rota, Williams, Zimmer.

La serata conclusiva con la premiazione si svolgerà il 4 agosto e vedrà come madrina l’attrice Vanessa Gravina.



L’International IMAGO Film Festival di Civitella del Tronto nasce dall’incontro del Gruppo IMAGO con il borgo di Civitella del Tronto. Borgo nel quale è stato realizzato da IMAGO “Il diritto alla felicità”, film pluripremiato. Il Festival vuole promuovere il cinema indipendente, incoraggiando la ricerca e la sperimentazione del linguaggio cinematografico.

Convinti delle suggestioni e degli arricchimenti che il cinema e l’antico borgo sono capaci di restituirsi reciprocamente, si è pensato di dar vita ad un programma di ampio respiro culturale che vada al di là dei confini nazionali e che rafforzi ed evidenzi questo affascinante legame.