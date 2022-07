ASFALTI, LA PROVINCIA RISPONDE A CASTELLI E ISOLA: “ECCO QUANDO LI FAREMO”

In merito alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Castelli, Rinaldo Seca, e dal sindaco di Isola, Andrea Ianni sui lavori del Piano Asfalti si precisa quanto segue con preghiera di pubblicazione per doverosa replica:

"Come si può facilmente riscontrare sia dal comunicato pubblicato sul sito e su tutte le piattaforme digitali dell'Ente e inviato, come sempre e in maniera contestuale ai media e anche ai Sindaci - commenta Lanfranco Cardinale consigliere delegato alla viabilità - il piano asfalti in questione riguarda il secondo nucleo stradale, mentre Isola e Castelli fanno parte del terzo nucleo stradale. Per questo le strade dei due comuni non sono citate nel comunicato di ieri. I lavori del terzo nucleo sono stati comunicati il 14 giugno scorso e si possono riscontrare al seguente link

https://www.provincia.teramo.it/sala-stampa/cantieriaperti-sopralluogo-a-isola-del-gran-sasso-intanto-iniziano-i-lavori-del-piano-asfalti-sul-3deg-nucleo-circa-2-milione-e-700-mila-euro-di-spesa-tutti-i-lavori-in-programma

Anche il comunicato del 14 giugno è stato inviato ai Sindaci ed è stato ampiamente diffuso dagli organi di informazione e qui si trovano elencati i lavori per Isola e Castelli.. Ora io capisco il caldo la guerra, la crisi di Governo, le risorse che non sono mai sufficienti ma se facciamo gli amministratori pubblici, io gratuitamente visto che i consiglieri delegati lo fanno senza alcun compenso, prima di rilasciare dichiarazioni di fuoco sarebbe bene leggere attentamente le informazioni o riscontrarle sul sito dell'ente dove vi è ampia documentazione pubblica. Come spiegato chiaramento si tratta SOLO di lavori riguardanti asfalti e manutenzione ordinaria mentre ci sono altre e numerose risorse da programmare sia con i fondi straordinari che con l'avanzo di amministrazione del bilancio di previsione. Ma questo si fa ai tavoli e non con le interviste".

qui il comunicato di ieri

#cantieriaperti

Piano asfalti: tutti i lavori del secondo nucleo stradale (area Laga-Gran Sasso) per oltre 2 milioni di euro

Oggi intervento di pavimentazione anche sulla provinciale per Ripattoni (Bellante)



Teramo 19 luglio 2022. Sono in fase conclusiva i cantieri estivi del Piano asfalti del secondo nucleo che ricomprende diversi comuni dell’area Gran Sasso-Laga. Manutenzioni, riparazione del manto stradale, segnaletica. Circa 1 milione e mezzo di euro cui bisogna aggiungere la programmazione 2022, ovvero gli interventi in programma da settembre, altre 600 mila euro per questo nucleo.

Questa mattina intervento ripavimentazione anche sulla provinciale 13 per Ripattoni (Bellante) con i fondi di bilancio



Questi tutti i lavori estivi sul secondo nucleo:

· S.P. n° 51/A di Villa Gesso. Importo dei lavori Euro 180.000,00.

· S.P. n° 42/B di Macchia Vomano. Importo dei lavori Euro 100.000,00

· S.P. n° 45/C di Nerito. Importo dei lavori Euro 60.000,00.

· S.P. n° 47 di Pagliaroli. Importo dei lavori Euro 200.000,00.

· S.P. n° 49 di Valle Castellana. Importo dei lavori Euro 244.731,62.

· S.P. n° 48 del Bosco Martese. Importo dei lavori Euro 200.000,00.

· S.P. n° 14 di Santa Reparata. Importo dei lavori Euro 100.000,00.

· SS.PP. n° 54 di Collebigliano e n° 547A di Cerqueto. Importo dei lavori Euro 136.691,32.

· S.P. n° 53 della Montagna dei Fiori. Importo dei lavori Euro 90.746,09.

· S.P. n° 14 di Santa Reparata. Importo dei lavori Euro 90.000,00.

· S

“Un’estate molto proficua sul piano delle manutenzioni ordinarie che, con una buona programmazione e un ottimo coordinamento da parte del settore dei lavori pubblici, sta dando visibili risultati sulla rete stradale che ora appare, dopo tanto tempo, più dignitosa, certamente più sicura – sottolinea il consigliere delegato Lanfranco Cardinale – diciamo che ad agosto chiudiamo una prima e importante parte del piano asfalti che vedrà nuovi interventi a partire da settembre e fino alla fine dell’autunno”.



Questi gli interventi previsti da settembre:

Provinciale 42/a importo 150 mila euro (Montorio)

Provinciale 66 importo 191.728 (Montorio)

Provinciale 45/d importo 150 mila euro (Crognaleto)

Provinciale 45/f importo 150 mila (Crognaleto)

Provinciale 52 (Campli/Valle Castellana) 290 mila euro

Provinciale 51 importo 172 mila euro (Campli)

Provinciale 53 importo 504 mila euro (Civitella)

Provinciale 69 importo 100 mila euro (Valle Castellana)

