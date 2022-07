CARENZA IDRICA / SCIENZIATO TERAMANO DA ANNI IN SVEZIA TORNA A TERAMO PER UN INTERESSANTE CONVEGNO AL RUZZO

La carenza idrica che in queste settimane sta preoccupando l'Italia è una problematica tutt'altro che nazionale. Con l'assenza delle precipitazioni e l'aumento delle temperature, contenere i consumi idrici è diventato un obiettivo fondamentale anche per il nostro territorio.

Il 27 luglio, alle 10.30 , nella sala assembleare della Ruzzo Reti in via Nicola Dati a Teramo, si parlerà di “Acqua, sostenibilità e crisi idrica” con Giuliano Di Baldassarre, uno scienziato di fama internazionale nel campo dei cambiamenti climatici.

Giuliano Di Baldassarre, dopo il diploma al Liceo Scientifico Einstein di Teramo, nel 2002 ha conseguito la laurea in ingegneria ambientale con specializzazione in risorse idriche presso l’Università di Bologna. La sua carriera scientifica è proseguita con un dottorato in idrologia nel 2006 e un post-dottorato presso l’Università di Bristol, in Inghilterra. Tre anni dopo è entrato a far parte, come docente, dell'UNESCO-IHE Institute for Water Education, organizzazione internazionale per l'educazione all'acqua con sede a Delft, in Olanda. Dal 2014 si trova in Svezia, dove oggi è professore ordinario di idrologia all'Università di Uppsala. Di Baldassarre è altresì direttore del Centro di ricerca interuniversitario per la mitigazione dei rischi di calamità naturali.

La Ruzzo Reti, tramite l'illustre contributo del professor Di Baldassarre, approfondirà, nella propria sede, il tema delle crisi idriche nel mondo.

Ad aprire i lavori sarà la presidente della società acquedottistica teramana Alessia Cognitti, a cui seguirà l'intervento del direttore della Ruzzo Reti Pierangelo Stirpe. La chiusura del convegno, moderato dall'esperto in diritto ambientale e consigliere di amministrazione della Ruzzo Reti Alfredo Grotta, sarà affidata al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

L'obiettivo dell’iniziativa è quello di contribuire al dibattito su una problematica sempre più concreta che riguarda tutto il mondo. Per questo motivo, ospiti del convegno, saranno i 47 sindaci dell'Assi (Assemblea dei Sindaci per il Servizio Idrico integrato).