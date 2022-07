TUTTO È PRONTO A CANZANO PER “TACCHINANDO”

Tutto è pronto per la 14a edizione di Tacchinando, la grande festa del Tacchino alla Canzanese organizzata dall’omonimo Consorzio in programma a Canzano d amartedì 26 a domenica 31 luglio dalle ore 19.30 alle 24.

“Il percorso di questa manifestazione è in costante crescita come testimoniano i tanti visitatori e le molteplici attività che ogni anno arricchiscono il programma” dichiara il Sindaco di Canzano Maria Marsilii “e vogliamo crescere ancora di più perché l’obbiettivo è quello del marchio Dop per questo meraviglioso piatto della tradizione”.

“Questa manifestazione nasce dalla collaborazione di realtà importanti nella società del Comune di Canzano” dichiara il presidente Giuseppe D’Alonzo “come la Pro loco, il Consorzio del Tacchino alla Canzanese e l’associazione Ars et Labor che unendo le forze lavorano tutti per far crescere un territorio e la comunità. E’ appunto questa la modalità d’azione, collaborativa e sinergica che il Consorzio che presiedo vuole portare avanti con i Comuni e per i Comuni”.

L’ormai storica manifestazione gastronomica permette ogni anno di gustare delle vere e proprie specialità: dai girasoli mascarpone e noci agli squisiti gnocchi con zucchine e salsiccia, fino alla burrata con mortadella e tartufo. Il re del gusto, immancabile e buonissimo, è però sempre lui, il Tacchino alla canzanese, preparato dagli chef locali con la cura e la passione di chi coltiva ogni giorno una tradizione tramandata da oltre 150 anni.

“Novità di quest’anno” spiega Claudio Di Egidio vice presidente della Pro loco di Canzano “è la proposta suggestiva Tacchinando by night con la degustazione di vini di cinque diverse cantine abruzzesi e l’assoggio di finger food a base di tacchino, per un tacchinando come non si era mai visto”. La versione by night si terrà nel Giardino di Palazzo Taraschi il 28, 29, 30 e 31 luglio a partire dalle ore 22.

Come di consueto, a piacevole contorno delle degustazioni di piatti prelibati, sarà possibile partecipare a passeggiate organizzate appositamente nelle serate dell’evento, per conoscere luoghi storici e affascinanti del borgo: vie strette e vicoletti, tipiche viuzze dei castelli medioevali, la chiesa della Madonna dell'Alno, la chiesa di San Salvatore, la neviera di Canzano e la chiesa di San Biagio nella piazza principale della città. La visita sarà organizzata alle ore 22:00.

Nato nel 2005 il Consorzio del Tacchino alla Canzanese annovera tra i soci fondatori enti pubblici e soggetti privati: 4 Comuni Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio, Cermignano; ITACA – Associazione per lo sviluppo locale; 5 aziende agricole; 4 operatori della ristorazione e del settore commerciale. Il suo obiettivo principale è lo sviluppo dell’economia locale attraverso la valorizzazione del tacchino alla canzanese (prodotto tipico locale) puntando alla valorizzazione delle produzioni agricole collegate con il territorio, e quindi non delocalizzabili.

Il menù

Primi

Girasoli mascarpone e noci

Ravioli ai funghi porcini, burro e salvia

Gnocchi con zucchine e salsiccia

Ravioli alla burrata di Puglia

Secondi

Tacchino alla canzanese con contorno di carote e zucchine

Mazzarelle alla teramana (Coratelle di agnello, foglie di lattuga)

Burrata con mortadella e tartufo

Panino con salsiccia

Stuzzicheria

Olive all'ascolana con ripieno di tacchino

Anelli di cipolle

Bocconcini di patate & speck

Patatine fritte

Dolci e Frutta

Storione di Canzano + vino cotto (Pasta reale alle mandorle con crema)

Cantucci di Canzano + vino cotto (Cantucci alle mandorle)

Cocomero

Beverages

Birra Bionda SCHWABEN; Birra Bianca HOEGARDEN; Birra Bionda Artigianale; Acqua;

Coca Cola; Vino della cantina CERULLI SPINOZZI