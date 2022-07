OPERE RUBATE A TERAMO, LA FAMIGLIA: «MIO ZIO NON E' UN LADRO»

"Mio zio non e' un ladro e ha dedicato

tutta la sua vita all'arte, tanto che anche nel suo testamento

ha deciso di donare tutte le opere collezionate allo Stato e al

Comune di Bitonto". Sono le dichiarazioni fatte ad Agi da uno

dei parenti di Girolamo Devanna. Questa mattina, infatti, e'

stato comunicato il sequestro di alcune opere da parte della

guardia di finanza e dei carabinieri del Tpc. Gli accertamenti

effettuati da parte della Procura di Bari hanno consentito di

accertare che "una parte dei beni in sequestro in quanto oggetto

di furto o sottrazione" era stata compiuta "ad opera di ignoti

in tempi ed in circostanze diverse ai danni di enti pubblici ed

ecclesiastici nonche' di privati", si legge nelle carte. "Si

tratta - spiegano i parenti - di opere che sono state acquistate

da zio Mino soprattutto anni '70 da antiquari e collezionisti,

di cui spesso non si conosceva la provenienza". La Procura di

Bari, infatti, il 5 aprile scorso aveva disposto il

"dissequestro dei beni sottoposti al vincolo cautelare reale e

la contestuale restituzione degli stessi ai rispettivi aventi

diritto". Nello specifico: la statuetta lignea "Madonna col

bambino" 140 cm circa, all'Arcidiocesi di Teramo, un dipinto

olio su tela raffigurante "uomo ed una donna in abiti d'epoca"

(cm 70 x 54) ad un privato di Genova, un dipinto olio su tela

raffigurante "ecclesiastico" Papa Innocenzo II (cm 70x54) ad un

privato di Milano, un dipinto olio su tela raffigurante

"ritratto di Francesco Maria della Rovere" (cm 26x21,5) ad un

privato di Stresa, una scultura in marmo raffigurante "ritratto

mezzo busto maschile" di Giovanni Senesi (cm 60x50) ad un

privato di Roma, una placca in maiolica dipinta, raffigurante

"madonna addolarata con i simboli della Passione al Comune di

Castelli (TE), 25 autentiche di reliquie emesse da autorita'

ecclesiastiche di Urbino epoca XVIII e XIX secolo, 21 autentiche

di reliquie a firma di varie autorita' ecclesiastiche del XVIII

e XIX secolo e lettera manoscritta con il timbro della curia

arcivescovile di Urbino datata 1903, all'Arcidiocesi di Urbino,

un volume dal titolo "contitutiones synodales...1682" con nota

manoscritta e Libro di pagamento al capitolo di Bitonto 1838

restituita all'Arcidiocesi di Bari - Bitonto. I restanti 251

reperti archeologici gia' denunciati da Girolamo Devanna,

nonche' gli ulteriori 80 reperti archeologici rinvenuti in

eccedenza sono stati restituiti alla Soprintendenza Archeologica

di Bari. I restanti beni sono stati restituiti agli eredi di

Devanna.