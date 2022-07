FINE SETTIMANA DI EVENTI A PIETRACAMELA, TRA ARRAMPICATE, FOTOGRAFIE E MEMORIA

Un intenso fine settimana per Pietracamela tra sport, cultura e storia. Si inizia nel pomeriggio di venerdi 22 luglio con le prime attività sportive della Festa dell’Arrampicata, ed a seguire Apericlimbing ed animazione musicale.

La Festa dell’Arrampicata organizzata da Mondi Verticali, richiamerà per tutto il fine settimana gli appassionati di questa disciplina provenienti da tutta Italia, che si cimenteranno nelle diverse discipline, quali l’orienteering, il kids climbing, street boulder, maratone verticali, ecc. nel meraviglioso scenario naturale del borgo di Pietracamela.

Da sabato 23 luglio sarà possibile visitare la Mostra fotografica “Gran Sasso d’Italia – L’essenza dei luoghi” a cura di Maurizio Anselmi, allestita presso la sede comunale di Pietracamela.

Pietracamela ha dato i natali nel 1866 ad Antonio Dionisi, famoso scienziato biochimico, autore di ricerche e scoperte importanti nel campo della batteriologia e primo presidente di una delle più antiche associazioni alpinistiche italiane, quali gli Aquilotti del Gran Sasso, che nel 2023 festeggerà il centesimo anniversario della costituzione.

L’amministrazione comunale di Pietracamela, per rendere omaggio all’illustre scienziato accademico d’Italia, ha installato un busto bronzeo presso la sede comunale che verrà scoperto nel corso di una cerimonia domenica, 24 luglio alle ore 18.00 alla presenza della famiglia di Antonio Dionisi.