ESSERE VICINI, CONCRETAMENTE, ALLE AREE INTERNE SI PUO'. LA CARITAS NAZIONALE AL BIM PER TRACCIARE IL FUTURO

Confermare l'impegno e la vicinanza del Bim, col nuovo corso del presidente Giuseppe D'Alonzo, alle comunità dell'entroterra e che necessitano di riflettori puntati per uscire non solo dalla crisi dei servizi, ma anche dalla carenza di occupazione per i giovani, dalla tendenza allo spopolamento, dalla difficoltà di uscire da situazioni di fragilità sociale ed economica. Per questo non è stata affatto casuale la scelta della Caritas della Diocesi di Teramo-Atri di scegliere la sede del Consorzio BIM di Teramo, per presentare il volume (Ri)Abitare, scritto a quattro mani con la Caritas della Diocesi di Pescara-Penne (di cui fanno parte anche alcuni dei Comuni ricadenti nel Consorzio Bim teramano). Non un semplice volume ma è il risultato di uno studio intenso e ragionato sulle aree interne: il report con i risultati del progetto A.I.R. Area Investire Ricostruire ha raccolto dati importanti mettendo in luce risorse, criticità e potenzialità dei territori, direttamente riferite dalle comunità delle aree interne. L'elaborazione dei dati e la loro presentazione è stata affidata al prof. Roberto Verardi, docente di Sociologia generale presso l'Università degli Studi “D'Annunzio” di Chieti-Pescara.

Significativa la presenza a Teramo del direttore di Caritas Italiana Don Marco Paniello, che ha ribadito l'importanza di essere presenti nei territori e farsi portavoce delle istanze delle comunità che quei territori vivono e vogliono continuare a vivere, puntando l'accento sull'importanza di fare rete per far uscire i giovani da quella condanna al precariato che ne mortifica le ambizioni, le speranze, i risultati di vita. Al Bim era presente oggi il Vescovo di Teramo-Atri S. E. Mons. Lorenzo Leuzzi, l'Arcivescovo di Pescara-Penne S.E. Tommaso Valentinetti, il delegato regionale Caritas Abruzzo-Molise Corrado De Dominicis.

La giornata di presentazione è stata aperta dai saluti del presidente Giuseppe D'Alonzo "Il BIM si dimostra ancora una volta terreno di incontro e condivisione sui temi cari ai territori, un consorzio che vuole essere punto di riferimento interno ed esterno ai comuni consorziati e così oggi apre le sue porte alle Diocesi di Teramo-L’aquila e Pescara-Chieti. Il progetto della Caritas vuole amplificare le potenzialità insite nei luoghi, nella storia, nella cultura e nelle tradizioni dei paesi interni della nostra provincia e dunque si tratta dello stesso obbiettivo che ha anche il BIM, che si adopera per accompagnare e sostenere cultura e tradizione dei territori"