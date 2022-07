FOTO/ DOPO DECENNI PARTE LA BONIFICA DI UNO SCEMPIO GRAZIE AL COMITATO AMICI DI VILLA MOSCA

Finalmente è iniziata la bonifica di una proprietà privata che negli ultimi anni era in stato di completo abbandono. Si trova in Via Benedetto Croce di fronte al numero civico 50. Grazie alle segnalazioni del Comitato di Cittadini Amici di Villa Mosca ed al tempestivo intervento del Vigile Ecologico Vincenzo Calvarese ( Comune di Teramo ) verrà ripristinata una situazione di assoluta normalità. È previsto anche lo smaltimento dell’eternit presente nell’area stessa. Un altro piccolo traguardo verso la riqualificazione del quartiere di Villa Mosca bassa.

Torna alla luce, così, un pezzo di storia della vera Villa Mosca....L'ultimo mezzadro..."Micuccio di Birracciò"....Quando anche i bambini delle elementari venivano accompagnati (la gita) in quel posto per vedere come si arava con le mucche...Luoghi di grande storia e valore...