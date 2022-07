LA CAMPIONESSA OLIMPICA NELLA CLASSE VELICA BANTI INCONTRA IL SINDACO COSTANTINI

Incontro cordiale, questa mattina, in municipio, tra il Sindaco Jwan Costantini e Caterina Banti, la velista romana che, in coppia con l'atleta Ruggero Tita, ha conquistato la medaglia d'oro alle XXXII Olimpiadi di Tokio nella categoria Nacra 17.

Con Caterina Banti c'erano il Presidente italiano Fiv, il giuliese Francesco Ettorre; per il Circolo Nautico Migliori, il Presidente Enrico Orsini ed il membro del direttivo nonché direttore sportivo Alberto Di Giulio. Ad attenderli, oltre al sindaco, il consigliere comunale con delega allo Sport Livio Persiani.

La Banti sarà, stasera alle 21, al centro di un convegno, organizzato al Kursaal dalla Federazione Italiana Vela e dal Circolo Migliori, con il patrocinio del comune di Giulianova, sul tema delle pari opportunità nello sport. Interverrà all'incontro, in video conferenza, Ruggero Tita.

"Conoscere Caterina Banti e portarle il saluto della città è stato motivo di grande soddisfazione - sottolinea il Sindaco Costantini - Tutte le discipline nautiche sono, per Giulianova, passione e vanto, ma la vela occupa, da sempre, un posto d'eccellenza. Il fatto poi di poter contare su un presidente federale giuliese, arricchisce d'orgoglio un sentimento d'ammirazione già forte, inevitabile per uno sport entusiasmante come quello della vela, e per gli uomini e le donne che lo praticano ad altissimi livelli".