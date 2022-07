CONCERTO ALL'ALBA, IN SPIAGGIA, DOMENICA 31 LUGLIO A GIULIANOVA

Dopo il grande successo del primo appuntamento, tornerà, alle 5.30 di domenica 31 luglio, l’atteso “Concerto all’alba”, nell’ambito dell’iniziativa “AcquaLuceFuoco. I Colori della tradizione”. Organizzato dal circolo “Il nome della rosa”, con il patrocinio del Comune di Giulianova e la collaborazione delle associazioni Orao, La via del Sole e Jazz Crew, l’evento si svolgerà, questa volta, sulla spiaggia libera in corrispondenza del molo sud.

“Kind of Blue”, il titolo del concerto che vedrà sul palco Alessandra Colonnella (voce), Roberto Sabini (pianoforte e tastiere), Cristian Biondi (basso), Giacomo Isopi (chitarra), Valerio Sabini ( batteria).

Godibilissimo il repertorio d’ascolto, che riprende capolavori pop, soul, R&B, riproposti dal vivo con arrangiamenti diversi e personali. Il gruppo attinge a piene mani dalla produzione di Stevie Wonder, Michael Jackson, Aretha Franklin, Lucio Battisti, Burt Bacharach e molti altri.

“Cerchiamo di metterci del nostro – dicono- nel profondo rispetto di ognuno e con l’unico intento di rendere omaggio alla loro musica attraverso i brani che abbiamo scelto.

Prima di essere una band, siamo un gruppo di amici, in alcuni casi abbiamo la fortuna di suonare insieme da oltre 30 anni e di altri 30 ancora vorremmo prolungare questo meraviglioso viaggio condiviso che tante volte ci ha portato insieme sul palco”.