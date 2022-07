RUBAVA AI TURISTI NEI CAMPEGGI, ARRESTATO

Nei giorni scorsi in alcuni Camping del Comune di Roseto degli Abruzzi, venivano commessi dei furti all' interno di bungalow che ospitavano turisti provenienti dall' Estero. Le immediate attività investigative poste in essere dal Carabinieri permettevano di raccogliere

importanti elementi a carico di un soggetto originario di Pescara che successivamente

consentivano l'emissione a suo carico di un provvedimento cautelare.