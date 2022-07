TRUFFA GIOIELLI E 7MILA EURO AD UN ANZIANO, ARRESTATA UNA DONNA

I Carabinieri di Pineto hanno arrestato una donna, colta in flagranza di reato di rapina e truffa ai danni di un anziano pensionato abitante Silvi Marina. All'uomo, mediante artifizi e raggiri, venivano sottratti numerosi oggetti in oro e la somma di 7000,00 euro in contante. L'azione dei militari dell' Arma ha permesso il recupero dell'intera refurtiva che veniva restituita all’anziano.