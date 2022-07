COZZI: “D’ALBERTO CRITICA LA RICOSTRUZIONE ATER MA LUI NON HA APERTO MEZZO CANTIERE”

"Il Comune di Teramo, con questa Amministrazione, è il baluardo del fallimento su tutti i fronti, in primis sul fronte della Ricostruzione post-sisma". Esordisce così il capogruppo di FI in Consiglio Comunale, Mario Cozzi, accusando il sindaco Gianguido D'Alberto di "vantarsi immeritatamente dei risultati della ricostruzione privata post-sisma quando, si e no, il Comune rientra per qualche nulla osta" e denunciando come "sia tutto fumo la sua azione di governo, fatta di conferenze stampa su tutto, annunci dietro annuncia, una comunicazione sovradimensionata, di selfie, di post sui social". E incalza: "Ma ve la ricordate la Cittadella della Ricostruzione che doveva aprire al Parco della Scienza? Ve le ricordate le tante conferenze stampa in cui si annunciava che l'Usr avrebbe trovato la sede lì? E poi? Sapete cosa c'è di pronto veramente lì: il cartellone indicativo, chiaramente ancora impacchettato e in attesa dell'inaugurazione a favore di telecamera". Conclude Cozzi: "L'annuncite acuta di questo sindaco è proverbiale e pensare che osavano criticare l'allora sindaco Brucchi che di soldi, in comunicazione, ne ha spesi meno...molti molti meno..."