GIULIANOVA/ OLYMPIC MEMORIES E LE PARI OPPORTUNITA’ NELLO SPORT

Successo di pubblico per l’olimpionica Caterina Banti e il collega Ruggero Tita (in collegamento video) entrambi vincitori della medaglia d’oro nella vela, catamarano misto foiling Nacra 17, alle ultime Olimpiadi di Tokio 2020. Una serata da incorniciare per il Sindaco della Città di Giulianova Jwan Costantini che, dopo aver accolto in comune la delegazione della Federazione Italiana Vela, ha consegnato una targa di riconoscimento al Presidente della FIV, Francesco Ettorre. Tania Bonnici Castelli e Marilena Andreani, rispettivamente presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo e della commissione comunale, hanno portato i saluti e le testimonianze del lavoro svolto da tantissimo tempo sulla parità. La manifestazione “Olympic Memories e le pari opportunità nello sport”, tema principale della serata, ha permesso alla campionessa Caterina Banti di raccontare l’ultima campagna olimpica e confrontarsi con le future promesse della vela Italiana, assicurando ai concorrenti uguale trattamento e condizioni. La serata, condotta da Fabio Colivicchi, giornalista di Saily TV, ha visto la presenza di Enrico Orsini, Presidente del Circolo Nautico “Vincenzo Migliori” di Giulianova; Enzo Imbastaro, Presidente del CONI Abruzzo; Piergiorgio Riccetti, ideatore della pagina Facebook “Fratellanza Olimpica” e messaggi video di Giovanni Malagò, Presidente del CONI; Luca Pancalli, Presidente Comitato Italiano Paralimpico e Michele Marchesini, Direttore Tecnico della Federazione Italiana Vela. La manifestazione è stata organizzata dal Circolo Nautico “Vincenzo Migliori” di Giulianova, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e il patrocinio della Città di Giulianova.