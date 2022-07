FOTO-VIDEO- GIULIANOVA/ PRIMO CARNEVALE ESTIVO AL LIDO CON RAFFAELLA FICO: MADRINA

Il Carnevale estivo giuliese ha bissato il successo di giovedì al paese. Il corteo di carri e carristi è partito alle 20 dallo stabilimento Caprice per procedere, a suon di musica, fino a piazza del Mare. In testa, le travolgenti percussioni del gruppo Bandao. A due passi dall' ingresso al molo nord, si è festeggiato la conclusione dell'evento, in una chiassosa ed impaziente attesa per l'edizione invernale. Sul palco, la show girl Raffaella Fico. Quest'anno solo sei i carri ma già per il prossimo anno i quartieri assicurano che ne saranno sicuramente di piu'.

GUARDA QUI I CARRI IN PARTENZA