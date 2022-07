MORTE DI MASSIMO SPECA, IL SINDACO PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO

E' lutto cittadino. Per la morte di Massimo Speca, Teramo proclamerà per il giorno del funerale il lutto cittadino. Il sindaco di Teramo dopo aver parlato con la moglie deciderà invece se allestire o meno una camera ardente in sala consiliare.

Ed a proposito di consiglio comunale. già fissato per venerdi prossimo, 29 luglio, alle 8,30, si starebbe pensando di fare un assise tutta dedicata al ricordo di Massimo Speca (sempre che non si riesca a rinviarlo alla seconda convocazione del primo di agosto) e se i punti all'ordine del giorno non potranno attendere per l'approvazione a causa delle scadenze, saranno portati avanti senza discussione. Tutto passerà in secondo piano, non era mai successa una cosa del genere a Teramo.

Infine, il Comune alle 22.30 comunica che in seguito all'improvvisa scomparsa del capogruppo del Pd Massimo Speca sono stati annullati tutti gli eventi in corso a Teramo.