MORTE DI MASSIMO SPECA, I FUNERALI DOMANI POMERIGGIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, AL SUO POSTO, IN CONSIGLIO ENTRA RAPAGNANI

Si svolgeranno domani (orario da definire) al Santuario della Madonna delle Grazie i funerali del capogruppo del Pd in consiglio comunale a Teramo, Massimo Speca, morto prematuramente ieri nella sua casa di Teramo. Confermato dal Sindaco D'Alberto, il lutto cittadino per domani nell'orario dello svolgimento del funerale. Continuano intanto i messaggi di stima dell'avvocato Speca come politico, amico e padre.

A titolo di cronaca, si apprende che al suo posto, in consiglio comunale, entrerà Paolo Rapagnani, primo dei non eletti nella lista del Pd (foto sotto).