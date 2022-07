QUESTA SERA A ROSETO IL 18 “PREMIO AMORE PER L’ABRUZZO” . TRA I 15 PREMIATI CIAFARDONI, QUARTIGLIA E MAZZAROSA



L’appuntamento fissato con le eccellenze abruzzesi è per Lunedi 25 luglio, alle ore 21,00 nello storico Lido “Celommi” sul lungomare di Roseto degli Abruzzi per la 18° edizione del Premio “Amore per l’Abruzzo”. Roseto, per una notte, così diventa capoluogo dell’Abruzzo. Roseto, per una notte, ospiterà l’Abruzzo migliore, accoglierà alcune delle migliori energie della nostra Regione. L’Abruzzo bello. L’Abruzzo dello sport e della musica solidale. L’Abruzzo che investe e da lavoro. L’Abruzzo che tutela l’ambiente, crea occasioni culturali e di spettacolo. L’Abruzzo che vince le sfide nel mondo. Che ci rende orgogliosi di dirci abruzzesi. Il Presidente dell’edizione 2022 del Premio è per il quinto anno consecutivo lo scrittore Mario De Bonis. La direttrice artistica e il coordinamento organizzativo è dell’artista e presentatrice Francesca Martinelli.

Un vero parterre de rois è atteso a Roseto per la serata delle premiazioni. Oltre al padrone di casa, il Sindaco Mario Nugnes sono annunciate le presenze del Presidente Marco Marsilio, l’assessore Pietro Quaresimale storico amico del Premio e sempre presente, il Presidente del Parco Tommaso Navarra, il Presidente del Cope Filippo Lucci, e altri amici del prestigioso premio “Amore per l’Abruzzo” ritenuto oramai uno dei più importanti in Regione – se non il più importante – per il “palmares” che può vantare, gratificando coloro che nelle loro manifestazioni di amore per la nostra terra, abbiano raggiunto risultati importanti nei diversi settori imprenditoriali e culturali, nel volontariato e nella tutela del nostro ambiente, e onorare persone che in qualche modo si siano distinte nell’impegno sociale e civile e così facendo abbiano contribuito all’accrescimento e alla diffusione del prestigio della Regione Abruzzo.

Grazie anche alla diretta e poi la differita sull’emittente “LaQTV” canale 12 della piattaforma del digitale terrestre, questa iniziativa, di valorizzazione delle migliori energie del nostro territorio, intende disegnare una mappa dell’eccellenza, mettendo in luce l’Italia migliore e testimoniando, nonostante le difficoltà del momento, le potenzialità di una Regione ricca di testimoni importanti .

I prestigiosi riconoscimenti andranno :

PER IL MONDO DELL’IMPRESA;

Antonio Mazzarosa titolare della “Cantina Mazzarosa De Vincenzi”

Alessandro Quartiglia titolare della Quartiglia Food Service

Giorgia Di Simone titolare de l’azienda “Studio Barattolo”

Marcello Zaccagnini titolare della “Cantina Zaccagnini”

PER LA LEGALITA’

Elisabetta Narciso dirigente reparto Polizia Postale e comunicazioni Abruzzo

PER L’INNOVAZIONE :

Giammaria de Paulis, esperto di comunicazione digitale

PER LA CULTURA

Massimo Pasqualone critico d’arte

PER L’AMBIENTE

Fernando Di Fabrizio, Direttore della Riserva Naturale Lago di Penne.

PER LO SPORT

Ernesto Ciafardoni, Presidente del Roseto Basket

ALLA MEMORIA

Paolo Romagnoli fondatore della Pentaferte di Campli:

Giuseppe Celommi maestro di vita e dello sport

ALLA CARRIERA (AMBASCIATORE DELL’ABRUZZO)

Sabatino Marziani manager dello spettacolo

Francesco “Gianfry” Prezioso Musicista

PER LO SPETTACOLO

Elisa Di Eusanio, attrice

Come ogni anno altri nomi si aggiungeranno e altrettanto prestigiosi nomi del mondo culturale abruzzese si uniranno alla serata per effettuare le premiazioni. Anche quest’anno tante le personalità premiate. Tante le persone che saranno a Roseto per premiare queste personalità. E tante altre se ne sarebbero potute premiare in questa Regione ricca di talenti, di energie positive, ricca di genio, coraggio, solidarietà. A tutti questi presenti, e a tutti quelli che avrebbero meritato, tutti gli abruzzesi dicono grazie per quello che fanno.