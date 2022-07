PREGHIERA PER UN GIORNO… PER SALUTARE MASSIMO

PREGHIERA PER UN GIORNO

“Gli oppressori tranquilli

parlano nei telefoni”

FRANCO FORTINI (1917 – 1994)

per riuscire a guardare le cose

con emozione

bisogna conquistare uno sguardo più che umano

come cristo, prima della croce

avvicinando la croce

e dirsi

“io sono quel granello di sale”

e ripeterlo al cielo.

“Queste mie quattro righe, come sempre, cercano di mirare dritto al Cuore di chi soffre; al Cuoredi queste quotidiane morti; al Cuore della memoria di ci ha lasciato;al Cuore di chi piange la sua dolorosissima perdita; quindi parlanoanche a chi aveva caro Massimo Speca, che conoscevo poco, più per il suo ruolo istituzionaleche per altro, che della sua improvvisa scomparsa sono stato subito avvisato dalconsigliere d’opposizione Franco Fracassa; ecco alloraperché l’umanità deve essere sempre più forte dell’uomo.”

Massimo Ridolfi, Teramo, 25luglio 2022.

ASCOLTA QUI I VERSI:https://youtu.be/jAlavyNCxFc.