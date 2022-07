IL CORDOGLIO DI “INSIEME POSSIAMO” PER MASSIMO SPECA

Il messaggio di cordoglio del Gruppo INSIEME POSSIAMO

Ci sono persone a cui basta davvero poco per lasciare un segno indelebile.

E tu eri una di quelle, caro Massimo.

Un compagno di strada onesto e leale, un amministratore serio e competente, ma anche un uomo, un padre, un marito ed un figlio meraviglioso.

Oggi ci hai lasciato senza parole ma pieni di dolore, lacrime e sconforto…

Da domani ripartiremo dai tuoi insegnamenti e dai tuoi sorrisi…

Lo faremo per Alessia, Alessandro, Beatrice,

Lo faremo per la tua comunità

Lo faremo per la tua Teramo

Perché così avresti voluto

Perché così ci hai insegnato

Ciao Grande Uomo

Ciao Massi