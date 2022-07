LUTTO CITTADINO E ULTIMO SALUTO OGGI PER IL CONSIGLIERE MASSIMO SPECA

Si terranno oggi pomeriggio alle 16,30, nella chiesa della Madonna delle Grazie, a Teramo, i funerali di Massimo Speca, il consigliere comunale scomparso sabato pomeriggio per un malore. L'avvocato, ex segretario comunale del Pd e capogruppo in consiglio, aveva 41 anni. Lascia due figli piccoli ed una moglie disperata per ls sua prematura morte. Tutti gli eventi nel capoluogo aprutino sono stati annullati e per oggi è proclamato il lutto cittadino. Il sindaco Gianguido D'Alberto, che era in viaggio per una visita istituzionale alla città gemellata di Memmingen, in Germania, è riuscito, con varie peripezie a rientrare in città solo ieri pomeriggio tardi: distrutto dal dolore. C'era tutto il mondo della politica ieri nella casa funeraria Petrucci di Villa Pavone a portare l'ultimo saluto a Massimo Speca: lungo, lunghissimo l'elenco, un via vai di persone che conferma non solo l'episodio drammatico di quanto accaduto ma l'affetto che anche chi non lo conosceva bene provava per una persona per bene come lui: che non solo il suo partito ma anche altri avevano pensato di candidare a Sindaco.