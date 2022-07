I LETTORI CI... MANDANO UN VIDEO / «LA PISTA CICLABILE E' UNA TRAPPOLA...GUARDATE...»

Teramo

Pista ciclabile una vera trappola per le bici, tra maleducazione e pochissima sicurezza. Caro sindaco e caro assessore alla viabilità ,queste piste sono scandalose: sicurezza pari a zero, trovo assurdo e inutile spendere soldi così solo per fare campagna elettorale

