UGL / «FINALMENTE QUALCUNO SI MUOVE PER L'ASSUNZIONE NELLE ASL»

Eppur si muove!

Dopo tanta (troppa) inerzia qualcuno si muove prendendo finalmente coscienza delle ragioni di chi ha diritto ad essere assunto all’esito di procedure concorsuali.

La UGL salute di Teramo e nazionale ha sempre portato, senza alcuna ambiguità, all'attenzione dei soggetti interessati e dell’opinione pubblica la sofferenza del personale operante nelle Asl nazionali maturando convintamente l’idea di premiare il merito dei vincitori di concorso.

Come giustamente rimarcato in questi giorni dal sindacato Nursind di Teramo, la posizione della UGL sull’annosa vicenda riguardante l’immissione in ruolo degli operatori socio sanitari nelle Asl d’Abruzzo, è quella di provvedere al più presto al reclutamento del personale attingendo dalle graduatorie dalle procedure concorsuali sbloccando, al più presto l’impasse creatosi.

Le graduatorie di concorso, nonostante i vari ricorsi che comunque non inficiano le assunzioni stante la clausola di riserva presente in tutti i contratti, non possono ulteriormente rimane al palo.

Ben venga la manifestazione democratica indetta dinanzi al presidio ospedaliero di Teramo per il 26 p.v. dove la Ugl Salute non farà mancare la propria presenza al fianco dei lavoratori ed a difesa dei principi a cui da sempre si ispira.

Il Segretario Prov.le Ugl Salute TERAMO

Stefano Matteucci