FOTO/ TERAMO SI E' FERMATA PER L'ULTIMO SALUTO A MASSIMO SPECA, IL SINDACO: «CI MANCHERAI, CI MANCHERA' LA TUA CAPACITA' DI ANDARE OLTRE»

Teramo si è fermata oggi pomeriggio per l'ultimo saluto al consigliere comunale del pd Massimo Speca, morto sabato scorso per un infarto,. C'era tutta la politica di destra e di sinistra al Santuario della Madonna delle Grazie per stringersi al grande dolore della madre, della moglie Alessia e dei figli: Alessandro e Beatrice e la madre Teresa.

Toccante e sentito l'intervento del Sindaco D'Alberto che ha parlato per tutti: «La tua capacità di andare oltre. Durante l'attività amministrativa ogni tuo intervento aveva la capacità di cambiare le cose (IDEA.TE). Avevi tanto da fare. Caro Massimo ci manchi e ci mancherai, prima di ogni scelta ci chiederemo che direbbe Massimo e cosi non ci sentiremo mai soli, grazie Massimo. Ti vogliamo bene».

Il funerale è stato officiato dal Vescovo della Diocesi di Teramo ed Atri, Lorenzo Leuzzi. Tra i tantissimi esponenti della politica prrsenti: Luciano D’Alfonso, Giovanni Legnini, Tommaso Ginoble, Renzo Di Sabatino, il sindaco di Pineto Robert Verrocchio, il presidente della Ruzzo Reti Alessia Cognitti, i vertici del Partito Democratico regionale, Michele Fina e Manola Di Pasquale, i consiglieri regionali Silvio Paolucci e Sandro Mariani, l’intero consiglio comunale di Teramo con il primo cittadino di Teramo distrutto dal dolore. C'erano tutti. Toccante l'uscita del feretro abbracciato dagli assessori comunali e dal Sindaco.

Massimo Speca vivrà, ne siamo sicuri, nel ricordo di tutti noi per la bella persona che è stata nella sua breve vita, vivrà nel ricordo della famiglia e degli amici. Perchè le brave persone non si possono dimenticare mai, vanno oltre la morte terrena.

«Il mondo di oggi ha bisogno di speranza. E questa esperienza è un compito ed una responsabilità che Massimo affida a ciascuno di noi», ha detto il Vescovo Leuzzi nel suo sempre alto e qualificato intervento rivolgendosi ai presenti ma anche agli ordini professionali.

»