LA VOCE DEL MISTER / SALUTO AL DOTTOR FRANCO PROSPERI

Il cardiologo Franco Prosperi responsabile dell'Emodinamica dell'Ospedale Mazzini di Teramo dall'ottobre del 2017, è andato in pensione, un medico che ha lasciato il segno nel reparto di Cardiologia. I suoi sono stati tempi entusiasmanti, un'eccellenza teramana che non ha eguali. Quante cardioversioni elettriche, sostituzioni di pace- marker e defibrillatori, impianti di loop record. quante ecocardiografie trans-toraciche, angioplastiche ecc. Quante persone dopo una fibrillazione atriale sono passati sotto l'esperienza professionale del Dottor Franco Prosperi, guariti e fatti ritornare alla vita normale di tutti i giorni. Il suo reparto aveva un'ottima organizzazione, alta professionalità, ottimo rapporto paziente-medico, servizio di assistenza elevato : gentilezza di un medico preparato e bravo nel reparto cardiologico del Mazzini. Le parole non bastano ad esprimere la nostra ammirazione e gratitudine al Dottor Franco Prosperi per l'ineguagliabile dedizione e precisione costantemente ed instancabile dimostrate. Indelebili anni che resteranno nella nostra memoria per le sue cure, la dolcezza e i tanti stent messi dal Dottor Prosperi con interventi tutti riusciti. Con la sua profonda passione per il suo lavoro è stato un professionista molto scrupoloso e dedito ai suoi pazienti e familiari. In lui i pazienti hanno trovato una figura paterna, in grado di alleviare le preoccupazioni se pur dicendo sempre la realtà dei fatti. Un professionista a 5 stelle quello che colpisce in lui è stata una profonda conoscenza, una grande competenza ed un'eccezionale umanità nell'ascoltare sempre i pazienti un " po ansiosi ". Con Prosperi è andato in pensione il cuore della Cardiologia del Mazzini, è stato un modello di grande professionalità. E' andato in pensione col magone, e non vorrebbe nemmeno che si sapesse. E' troppo riservato. La sua è stata una carriera tutta parallela e dedicata alla Cardiologia. Ha vissuto in prima persona i grandi successi del reparto che ha visto tanti pazienti importanti e non. La qualità che l'ha reso inconfondibile è stato la capacità di mettere al centro del lavoro esclusivamente ciò che riteneva utile e necessario per il paziente. Oggi dopo il suo pensionamento è ancora tanta la passione per la Cardiologia e lavora sia nel suo studio privato in Via Cesare Battisti 67 a Teramo e nell'unità di Cardiologia interventistica nella casa di cura Pierangeli di Pescara dal 21 Novembre 2017. Un fiore all'occhiello l'intervento con Anthony Nobles bioingeniere statunitense che con la sua collaborazione ha eseguito l'intervento del formale ovale a livello cardiaco, in quanto il paziente non avrà alcun corpo estraneo all'interno del suo cuore e non sarà costretto a fare la terapia antiaggregante per tutta la vita. Un passo straordinario di grande Cardiologia Mondiale. Peccato aver perso un luminare della Cardiologia della sua bravura ed esperienza all'Ospedale Mazzini. Difficile trovare un medico sensibile, attento alle novità della medicina più avanzata., Grazie di tutto Dottor Prosperi Teramo tutta ti ringrazia .

ANTONIO VALBRUNI