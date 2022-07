RITROVATO MORTO IN CASA DOPO UN GIORNO, SI CERCANO LE CAUSE DEL DECESSO SU UN TERAMANO DI 56 ANNI

L'ha trovato un amico, morto, nella sua abitazione a Villa Pompetti di San Nicolò a Tordino, sulla provinciale 17 per Campli. Morto da ore. Sono ancora da chiarire le cause della morte di B.C., cinquantaseienne teramano: potrebbe trattarsi di overdose ma la certezza si conoscerà solo all'esito dell'autopsia già eseguita. L'uomo è noto per un trascorso nel mondo degli stupefacenti. Ad indagare sono i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di Teramo che hanno eseguito un sopralluogo nella casa di Villa Pompetti alla ricerca di elementi utili a chiarire i fatti. Oltre all'ipotesi dell'abuso di stupefacenti, potrebbe essere deceduto anche per un malore. Altra ipotesi al vaglio degli investigatori.