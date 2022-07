AL VIA LA 22ESIMA EDIZIONE DE IMURIRACCONTANO...AD AZZINANO

L’arte torna ancora una volta a far rivivere il grazioso borgo di Azzinano di Tossicia, e nell’ultima settimana di luglio, come ogni anno, grazie all’impegno dei volontari della Pro loco di Azzinano, ospiterà due artisti visuali che realizzeranno i nuovi murales che andranno ad abbellire il paesino e a rimpolpare la già ricca collezione di opere a cielo aperto.

Damiano Valbusa da Sirmione (BS) e Amedeo Marchetti da Trento, sono artisti di fama nazionale che sarà possibile ammirare mentre dipingono a vivaci colori i muri del paese nella settimana tra il 25 e il 30 luglio 2022. Saranno realizzati due nuovi murales che si aggiungeranno agli altri 55 già esistenti. Il tema, come sempre, i giochi di una volta. I giochi scelti quest'anno sono lu chiuve numerat (nascondino numerato) e lu tris.

“Azzinano, come noto, è il paese di Annunziata Scipione” spiega Pietro Seca Presidente Pro loco di Azzinano “ la più famosa pittrice naif italiana, scomparsa quattro anni fa, e musa ispiratrice del progetto I muri raccontano i giochi di una volta cui la pro loco vuole dedicare un omaggio artistico, attraverso la riproduzione di alcune sue opere su vecchie finestre negli angoli più suggestivi del borghetto, dando vita ad una mostra permanente che la ricordi e la racconti, con data di inaugurazione che comunicheremo presto”.

“Il paese dipinto di Azzinano è un gioiello da far conoscere e far crescere anche al di fuori dei confini regionali” spiega l’Assessore del Comune di Tossicia Nando Timoteo “i luoghi impreziositi da queste opere d’arte sono ogni anno visitati da tanti turisti ai quali approfitto per consigliare anche la visita serale, perché il borghetto, illuminato qad arte per l’occasione, di sera è molto suggestivo”.

Nel solco di quella che è la tradizione della manifestazione, la settimana pittorica si concluderà sabato 30 luglio, con la presentazione del volume “Cinque racconti e una fiaba” dell’autrice Edda Migliori alle 18,30 mentre alle 21,30 in programma il concerto Amar mediterraneo dei Domo Emigrantes, canti e musiche del Mare nostrum, con la collaborazione del Comune di Tossicia e la Società Aquilana dei concerti “B. Barattelli”.

Per info

339.2203491 (Dante – Pro loco Azzinano)