I LETTORI CI SCRIVONO/ ECCO LO STATO DI VIA DELLE RECLUSE, EX MANICOMIO

Ex manicomio Via Delle Recluse tra spazzatura ( discarica a cielo aperto) ratti , puzza di urina proveniente dalla colonia felina, chiedo al responsabile dell'università ( segnalazione fatta il 26 luglio 2021) la totale bonifica, chiedo anche al sindaco D'Alberto la soluzione finale riguardante la colonia felina problema che lui conosce molto bene ( parlato con lui telefonicamente ben 2 volte prima del covid) il solo aprire le finestre durante le ore notturne è un problema per il cattivo odore questo non è più vivere, sono arrabbiato deluso del silenzio assordante del sindaco idem del responsabile dell'università

Umberto