AI NASTRI DI PARTENZA LA NONA EDIZIONE DELLA SAGRA DEL TIMBALLO A FLORIANO DI CAMPLI

Ancora una volta sarà il re dei piatti del territorio a richiamare appassionati e cultori del timballo a Floriano di Campli che, con grande soddisfazione dal 28 luglio al 3 agosto sarà casa della 9° edizione della “Sagra del Timballo Teramano e Prodotti tipici agroalimentari”, organizzata in piazza dell’Anfiteatro dalla Pro loco di Floriano in collaborazione con il Comune di Campli.

La nona edizione torna a celebrare a Campli questo piatto tradizionale al quale sono stati dedicati giornate di studio, convegni, showcooking e persino il corto Timballo scritto da Pietro Albino Di Pasquale e diretto da Maurizio Forcella girato a Campli con Maria Grazia Cucinotta. E’ dunque una vera e propria specialità che ogni anno richiama moltissimi visitatori anche da fuori provincia, cultori della specialità gastronomica che a Floriano trovano genuinità e qualità del prodotto, realizzato secondo la ricetta tradizionale con strati sovrapposti di tradizionali “scrippelle” teramane e “pallottine”.

Si potranno gustare l’impareggiabile timballo ad altre specialità gastronomiche come formaggio fritto, frittelle, panini con salsiccia, bistecca di Marchigiana e arrosticini ogni sera dalle ore 19.30, orario di apertura degli stand.

Per le famiglie è prevista l’animazione gratuita per i più piccoli. La sagra si terrà al coperto, e dunque si svolgerà anche in caso di pioggia è previsto un servizio di bus navetta gratuito dal parcheggio della Zona Industriale di Floriano.

“Ringrazio la Pro loco di Floriano” dichiara il Sindaco Federico Agostinelli “che puntualmente organizza un evento di punta del territorio camplese, portando avanti le tradizioni che raccontano la nostra storia”.

L’assessore turismo e cultura Melissa Galli aggiunge “Un evento quello della sagra del timballo che, ormai giunto al 9° anno, fa parlare di Campli in tutta la regione. Un plauso al lavoro della Pro loco anche per la gestione e manutenzione del Parco Anfiteatro dove si svolge la manifestazione e a tutti i concittadini che mettono a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per l’ottima riuscita dell’evento”.

“Si tratta di un impegno di tutti gli attori del territorio a sostenere e promuovere un evento ed un’eccellenza gastronomica tipica dei nostri territori: il timballo” chiude l’assessore Luca Di Girolamo.