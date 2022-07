VIDEO - ISOLA / CADE FRANA, EVACUATE DUE FAMIGLIE, ACQUA POTABILE VIETATA, STRADA CHIUSA

Problemi ad Isola del Gran Sasso dove ieri, a causa della pioggia, si è staccata una "lingua" di terra dalla montagna, che è cauta nel canalone di Fossaceca dove il Ruzzo ha diverse sorgenti. «Questo ha provocato l’intorbidimento dell’acqua potabile - spiega il Sindaco Andrea Ianni - che ancora oggi non si può utilizzare, ma spero che al più presto la situazione possa tornare alla normalità, anche con l'intervento dei tecnici della Ruzzo Servizi». Il primo cittadino ha fatto intervenire i Vigili del Fuoco per evacuare due famiglie intrappolate a Piana del Fiume, località turistica frequentatissima. Stamattina sarebbero saliti 60 Scout, ma per ovvie ragioni l'escursione è stata rinviata. Purtroppo la strada è stata interdetta ed è l’unica via che conse te di raggiungere quella zona, ma si sta già lavorando per il ripristino della situazione.

