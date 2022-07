"TAGLIA" LA ROTONDA, ABBATTE UN LAMPIONE E l'AUTO PRENDE FUOCO, RICOVERATO CUOCO CHE TORNAVA A CASA CON QUATTRO COLLEGHI

Durante la notte, i vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi hanno effettuato un intervento per un incidente stradale, avvenuto a Roseto sulla rotonda che collega la SS16 con la SS150. Un Alfa Romeo 156 station wagon ha tagliato la rotonda impattando con un palo dell'illuminazione pubblica sdradicandolo e lanciandolo a diversi metri di distanza. L'auto ha fermato la sua corsa abbattendo la segnaletica stradale dello spartitraffico. Subito dopo l'impatto a bordo del mezzo si è sviluppato un principio d'incendio. Nella 156 si trovavano cinque persone, due uomini e tre donne, che rientravano nelle loro abitazioni a coclusione del turno di lavoro. Nonostante il forte impatto, solo l'autista, un cuoco di Penne, ha avuto necessità di essere trasportato dal 118 in ospedale in via cautelativa. Il resto degli occupanti è uscito illeso dal violento impatto. Al termine dell'intervento i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada. Sul posto sono intervenuti anche due pattuglie dei carabinieri e il personale del 118.