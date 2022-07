I LETTORI CI SCRIVONO / "CON QUESTO CALDO NON CE LA FACCIO AD ANDARE ALLA FINE DEI TIGLI PERCHE' IL PARCOMETRO E' ROTTO"

Cara certastampa, il parcometro di Viale Mazzini è rotto, un cartellino dice che dovrei andare a pagare a quello alla fine dei Tigli, ma io ho 77 anni e con questo caldo non me la sento di fare la strada, che dovrei anche rifare in salita. Se mi fanno la multa... farà ricorso, ma mi chiedo Quanto ci vuole per aggiustare un parcometro? Eppoi, se sono nuovi... perché si rompono?