CONVEGNO AL RUZZO: «LA PROVINCIA DI TERAMO NON E' IN EMERGENZA IDRICA»

La provincia di Teramo non è in emergenza idrica. Anche grazie agli investimenti sul potabilizzatore. E' una delle nuobe notizie emerse durante il convegno dal titolo “acqua, sostenibilità e crisi idrica" che si è svolto nella sede della Ruzzo Reti a Teramo e al quale hanno preso parte, esperti del settore, come il professor Giuliano Di Baldassarre, il commissario Gisonni e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.



