VIDEO / L'ACQUA CHE BEVONO I TERAMANI E' TRA LE MIGLIORI IN ITALIA



L'acqua che bevono i teramani è tra le migliori in Italia. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervendo al convegno sull'emergenza idrica organozzato dal Ruzzo. Marsilio, ha anche sottolineato la qualità dei sistemi di sicurezza adottati dalla Ruzzoreti, in grado di intercettare in tempo reale ogni possibile rischio e tutelare la popolazione.

