VIDEO / TROMBA D’ARIA SU SAN NICOLÓ, “SCOPERCHIATO” UN PALAZZO, IL TETTO VOLA E DISTRUGGE DUE AUTO

Anche una tromba d'aria su San Nicolò, non solo la grandinata violentissima. Una tromba d'aria che si è scaricata su un palazzo di via Michelangelo, scoperchiandolo e facendo cadere il tetto dell'edificio su due auto parcheggiate, che sono state semidistrutte. Sul posto un vigile ecologico Vincenzo Calvarese, che è intervenuto sul posto con i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.

