ACQUA POTABILE VIETATA ALLA GAMMARANA / COLPA DELLA FRANA DI ISOLA

In seguito a controlli su un campione di acqua potabile prelevato dall'Arta presso il punto di prelievo 1177 sito in via Gammarana, che hanno evidenziato la non conformità al consumo umano, e sulla scorta della relativa nota della Asl, il Comune di Teramo ha emanato un'ordinanza di non potabilità dell'acqua in zona Gammarana. È probabile che il problema sia legato alla frana che si è verificata ieri ad Isola del Gran Sasso e che ha coinvolto una sorgente del Ruzzo. La società acquedottistica ha comunicato di essere già al lavoro per quanto di sua competenza. L'ordinanza sarà ritirata appena gli enti competenti comunicheranno che tutti i parametri relativi alla risorsa idrica sono tornati conformi al consumo per uso umano.