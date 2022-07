GOLDRAKE / DI GIANDOMENICO “SFIDA” CORE: MOSTRA LA LETTERA DELLA SOPRINTENDENZA…



Comunicato Stampa in risposta alle dichiarazioni pubbliche dell’assessore Andrea Core





Assessore Andrea Core

che dichiara ancora l’esistenza di questo diniego della soprintendenza al’idea progettuale di Goldrake.

Invito pubblicamente il Comune di Teramo tutto a pubblicare questa famosa email - scambio con la soprintendenza.

Visto che dopo accesso agli atti RIPETO: ACCESSO AGLI ATTI LEGALI: a tutte le soprintendenze d’Abruzzo, e Comune stesso negli uffici preposti. Accessi effettuati dei miei Tutori legali

Comune Prot. N. 48803 del 13/08/2021

Soprintendenza Prot. N. 2938 del 25/02/2021

Accessi che smentiscono le dichiarazioni pubbliche sviluppate dal’assessore Core in questi 4 anni. Al quale chiedo la pubblicazione immediata della comunicazione protocollata con la soprintendenza che è riferita l’idea progettuale Goldrake. Suddetto e dichiarato per anni come Diniego. E se questa non dovesse esistere, confermando le risposte degli accessi agli atti LEGALI. Pretendo le scuse pubbliche Immediate. Dopo aver mentito per 4 anni alla cittadinanza. Mentre per le sue dimissioni auto-dichiarate in trasmissione o cambio deleghe sarà il Sindaco a prenderne atto e responsabilità con la cittadinanza..

il mio unico pensiero è che bastava dare un no pubblico da subito senza usare la soprintendenza come scudo - scusante. E non portare alla denigrazione della mia professionalità.

Professionalità e validità del progetto che hanno visto nel 2021 confermate dal perito internazionale urbanistico investito dal comune stesso per mettere a regime le progettualità iscritte sulla piattaforma Ideate.

chiedo io scusa all’Ente della soprintendenza se in questi anni, sia stata tirata in ballo senza aver fatto nulla…

Infine ricordo al’amministrazione che la parola vincolo non è tradotta: Diniego.

Tutta la città di Teramo è sottoposta a vincolo: che vuol dire che bisogna presentare un progetto al’ente che valuterà i parametri. Mentre per progetti temporanei (meno di un anno) per quanto riguarda la rotonda- rotatoria- svincolo stradale che conosciamo come piazza Garibaldi. Per strutture temporanee la soprintendenza può dare parere e non giudizio.

Cadrà il silenzio ora? Se ciò che dovesse accadere. Come temo…, sarà la dimostrazione dello scollamento del rapporto tra politica teramana con i suoi cittadini.

Assessore Core attendo.

Sindaco Gianguido D’Alberto come garante della piattaforma IdeaTE aspetto sue decisioni in merito a QUESTA FACCENDA CHE DURA ORAMAI DA 4 ANNI BASATO SUL NULLA. ATTENDO IL DINIEGO AMMINISTRATIVO SCRITTO RIGUARDO L PROGETTO KYOJIN CHE CHIEDO DA DUE MESI. DIRITTO DI RISPOSTA DOVUTA DAL DIRITTO COSTITUZIONALE. O MINIMO SINDACALE… , NEL RISPETTO ALLA MIA CARRIERA PROFESSIONALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DOVE HO SEMPRE PORTATO CON ORGOGLIO LA MIA TERRA.

Carmine Di Giandomenico