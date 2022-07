SEMPRE PIU' ABRUZZESI SCELGONO DI MUOVERSI CON LA BICI IN TRENO: AUMENTATI I POSTI NELLE CARROZZE

Sempre più abruzzesi scelgono di viaggiare in treno muniti di bicicletta. Per questa ragione il servizio è stato potenziato. Da ieri, infatti, sono in circolazione sulle linee regionali ferroviarie dell'Abruzzo nuove carrozze interamente dedicate al servizio bici, capaci di ospitare fino a 64 biciclette ognuna. Ogni giorno saranno ben 18 i treni dotati di queste speciali carrozze che circoleranno sui binari abruzzesi, offrendo circa 900 postazioni bici in più, per un totale complessivo dell'intera flotta di quasi 1.500 posti bici al giorno. Le nuove vetture sono state presentate a Pescara.

Il nuovo servizio, attivo sulle direttrici Adriatica sud che scorre lungo la Costa dei Trabocchi, sull'Adriatica Nord, che serve le Costa teramana fino ad Ancona e sulla Pescara-Sulmona, si aggiunge alle opzioni già attive dallo scorso anno che hanno visto un significativo incremento dei posti bici sulla flotta dei nuovi Pop e sui Minuetto.

In Abruzzo sono quasi 12 mila i viaggiatori che nel 2021 hanno deciso di portare la propria bici sui treni regionali. E il trend si è confermato già nel primo semestre del 2022 che si attesta su un consistente +40% di gruppi di cicloamatori e famiglie che scelgono il treno come modalità di spostamento combinata all'uso della bici.

In Abruzzo il trasporto della bici è gratuito, nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie ad un protocollo d'intesa sottoscritto da Trenitalia con Regione Abruzzo, committente e finanziatrice dei servizi ferroviari regionali.