CHE FINE HA FATTO LA DC? QUESTA SERA AD INCONTRI D'AUTORE RISPONDONO ROTONDI, D'ALFONSO E BAGNAI

Che fine ha fatto la Dc? È davvero scomparsa, superata dagli eventi politici e da nuovi protagonisti, archiviata con la crisi dei partiti tradizionali? E’ quanto si chiede nel libro “ La Variante Dc-storia di un partito che non c’è più e di uno che non c’è ancora” Solferino editore, Gianfranco Rotondi esponente storico della Democrazia Cristiana e oggi nel gruppo parlamentare di Forza Italia nel dialogo con Luciano D’Alfonso (Pd) e Alberto Bagnai (Lega) in occasione della rassegna letteraria Incontri d’Autore in programma giovedì 28 luglio alle ore 21 in piazza Duomo ad Atri. La concomitante situazione politica, innescata dallo scioglimento delle Camere e l’appuntamento elettorale del 25 Settembre, saranno al centro della discussione con i tre parlamentari sui temi di grande attualità, dalla crisi economica all’inflazione, passando per l’aumento esponenziale dei prezzi e la crisi energetica. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Marino Spada direttore artistico del festival. Tutti gli appuntamenti della Rassegna sono disponibili sulla pagina Facebook Incontri D’autore .