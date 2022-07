IL GIRO D'ITALIA 2023 PARTIRA' DALL'ABRUZZO E AVRA' UN ARRIVO A CAMPO IMPERATORE

Prime indiscrezioni sul Giro d’Italia 2023, che vedrà protagonista l’Abruzzo. Secondo le testate sportive nazionali, infatti, la nostra regione sarà particolarmente interessata dalla corsa rosa, a partire proprio dalla partenza, che potrebbe essere un prologo dedicato alla costa dei trabocchi. E non solo, perché la Regione Verde d’Europa potrebbe ospitare il Giro per quattro giorni, con un passaggio in ognuna delle province e forse una tappa con arrivo a Campo Imperatore. Per ora, va detto, si tratta solo di indiscrezioni, nulla di più, ma i responsabili della Rcs hanno già avuto contatti con i Sindaci dei Comuni che dovrebbero essere interessati dal passaggio della carovana rosa. L’ufficializzazione del programma ci sarà il prossimo 17 ottobre.