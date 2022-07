PERDE UNA FORTE SOMMA DI DENARO GIOCANDO AI VIDEOPOKER E DECIDE DI RIFARSI RAPINANDO LA SALA SLOT

Alle ore 05:00 della notte del 30 aprile scorso un uomo con il volto travisato da passamontagna ed armato con un grosso cacciavite ha fatto irruzione all'interno della sala slot “Admiral". ubicata nella zona commerciale di Colonnella dove. in quel momento, era presente la sola cassiera intenta a svolgere le operazioni di chiusura. Il malvivente ha dapprima minacciato di morte e strattonato con veemenza la giovane impiegata della sala slot. per poi farsi consegnare tutto l'incasso della serata pari a circa 1.100.00 Euro. Dopo l'azione delittuosa. durata solo qualche minuto, il rapinatore si è allontanato a piedi. L'indagine dei militari della Stazione Carabinieri di Colonnella è stata quella di acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza della sala slot. grazie alle quali è stato possibile ricostruire la dinamica ed acquisire importanti elementi sulla fisionomia del rapinatore. In particolare le immagini hanno consentito agli inquirenti di verificare come lo stesso soggetto riconosciuto dalle telecamere avesse trascorso la serata precedente presso lo stesso locale, perdendo una forte somma di denaro alle macchinette "videopoker". Le stesse immagini hanno altresi consentito di vedere i punti esatti dove il rapinatore aveva appoggiato le mani lasciando probabilmente impresse le sue impronte digitali. I militari hanno pertanto rilevato l'effettiva presenza di impronte digitali del soggetto e le hanno comparate con le impronte contenute nella banca dati nazionale del RIS di Roma, scoprendo che erano già censite e che corrispondevano a quelle di un pregiudicato residente a Tortoreto. Che è stato arrestato poco dopo