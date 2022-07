TORNA CASTELLI RESIDENZA D'ARTISTA VOLTA ALLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA FUTURA

Dopo il successo dello scorso anno, torna Castelli Residenza d’Artista,con un percorso che parte con una settimana di residenza artistica dal 31 luglio al 6 agosto e poi prosegue fino a fine anno, evolvendo verso una permanenza delle attività, pensate per stimolare una rigenerazione sociale e culturale del borgo.

Organizzatore dell’evento il Comune di Castelli con il sostegno della Regione Abruzzo, del BIM Consorzio dei Comuni del Vomano e del Tordino, della Fondazione Tercas e della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, l’edizione 2022 riconferma la direzione artistica di Eleonora Coccagna, ideatrice del format “Castelli Residenza d’Artista”, che ha creato quattro segmenti di azione: le residenze artistiche nel borgo, la Vetrina, in cui vengono presentati alcuni degli esiti delle residenze artistiche 2021 e 2022, i laboratori urbani di comunità e una raccolta fondi partecipata.

“Non si tratta di un festival” dichiara il direttore artistico Eleonora Coccagna “ma di un’azione di ricostruzione culturale, che nella sperimentazione dello scorso anno ha avuto un successo inimmaginabile, e che quest’anno diventa un vero e proprio percorso per arrivare a rendere Castelli un borgo in cui gli artisti vivono, creano, sperimentano e interagiscono con la comunità tutto l’anno”.

Le residenze riguarderanno due realtà artistiche, una giovane ed una consolidata, che si sono distinte durante la residenza 2021: il giovanissimo e talentuoso polistrumentista e compositore Davide Rasetti per la capacità dimostrata nell’integrarsi con le altre produzioni artistiche in residenza e la compagnia teatrale Arti e Spettacolo, che è stata in grado di valorizzare il patrimonio della memoria di Castelli attraverso un’attualizzazione di tematiche, tecnologie e innovazione teatrale.

Le residenze inizieranno il 31 luglio e proseguiranno fino al 6 agosto e coinvolgeranno la comunità castellana e gli studenti del Liceo Artistico Grue di Castelli.

La vetrina aprirà al pubblico gli esiti delle residenze 2021 e 2022 partendo dal 3 agosto con la performance multimediale itinerante nel borgo “Elogi della fuga di artisti e artigiani”, della compagnia Arti e Spettacolo, prodotta in residenza lo scorso agosto.

Il 5 agosto andrà in scena la performance musicale “Le colpe del silenzio” ideata da Davide Rasetti, prodotta in residenza artistica 2022, un soudskape prodotto attraverso la registrazione e rielaborazione di rumori, voci, parole… Durante la performance, il tappeto sonoro prodotto sarà mixato da interventi live dei due musicisti che daranno vita ad una tessitura musicale che vuole comunicare il rapporto del borgo di Castelli con l’esistenza umana, un viaggio tra memoria e identità, e tra attualità e contaminazioni.

Sempre il 5 agosto alle ore 22.00 nella Chiesa San Giovanni Battista in Piazza Roma a Castelli, all’interno del Festival della Storia dell’Arte, sarà proiettato il cortometraggio “Ratafia” del Collettivo Soul Food autoprodotto durante la residenza artistica a Castelli nel 2021 e rielaborato nel corso del 2022. L’opera video è il risultato artistico di un’analisi antropologica e culturale del borgo di Castelli e ripercorre le fasi della lavorazione dell'argilla. La danza e la musica si immergono in uno spazio naturale, di terra, fuoco, acqua ed aria che si fa Maiolica.

Il 6 agosto debutterà invece l’esito della residenza artistica di questa edizione di Arti e Spettacolo dal titolo “Storie delle donne di Castelli”, una narrazione itinerante in cuffia

Per la quale è suggerita a prenotazione.

L’autunno darà spazio ai Laboratori urbani di comunità che mirano allo sviluppo e al rafforzamento della cittadinanza attiva attraverso la realizzazione di una serie di azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla cura condivisa del borgo che si apre all’ ospitalità degli artisti, di provenienze geografiche, culturali e generazionali diverse.

Il progetto vuole essere un momento di incontro e di confronto fra cittadini, associazioni e movimenti per contribuire a ridisegnare un futuro possibile per Castelli e formularne una nuova visione. L’apertura dei lavori dei laboratori urbani di comunità è affidata a Lucio Argano, uno dei massimi esperti italiani in progettazione culturale, docente universitario, cofondatore della Fondazione Fitzcarraldo, project manager di Rome City of Film - Città creativa Unesco, consulente per Matera Capitale Europea della Cultura 2019, progettista gestionale dell'Auditorium Parco della Musica, l’Auditorium di Ravello, la Biblioteca Universitaria e la Casa Paganini di Genova, la Fabbrica del Gioco e dell’Arte di Cormano (Mi), il Teatro Era a Pontedera…

L’edizione 2022 darà vita anche al contenitore HELP! CASTELLI che prevede una serie di attività promozionali e di sensibilizzazione e la creazione di strumenti finalizzati al sostegno economico del progetto, attraverso l’attivazione di una raccolta fondi rivolta ad enti, istituzioni pubbliche, società e persone, e che prevede, non per ultimo, l’attivazione dell’ArtBonus.

Il Programma estivo

31 luglio - 6 agosto

Residenze artistiche di Davide Rasetti e Compagnia Arti e Spettacolo

Vetrina

3 agosto ore 16.30, 17.30 e 18.30 – partenza da punto informativo di via Silvio Antoniano

Performance multimediale itinerante Elogi della fuga di artisti e artigiani - compagnia Arti e Spettacolo, regia di Giancarlo Gentilucci, drammaturgia Paolo Giorgio con Giacomo Vallozza, Donatino Angelosante, Tiziana Irti e Paolo Vasi, al flauto Mauro Baiocco, alla voce Mario Villani, videomaker Enzo Francesco Testa, fotografia Paolo Porto, direzione tecnica Daniela Vespa, sound design di Diego Sebastiani, staff Giorgia Tortiello.

Dal 31 luglio sarà possibile prenotare al punto turistico, o in alternativa è possibile inviare la richiesta sui social di Visit Castelli.

5 agosto ore 17.30, 18.30, 22.30 - Piazza Roma a Castelli

Performance musicale Le colpe del silenzio ideata da Davide Rasetti, prodotta in residenza artistica 2022, con Davide Rasetti e Francesco Ruggeri e l’assistenza e supervisione di Rolando Macrini.

5 agosto ore 22.00 - Chiesa San Giovanni Battista in Piazza Roma

Proiezione del cortometraggio “Ratafia” del Collettivo Soul Food, direzione artistica di Salvatore Lecce, videoproduzione e montaggio di Filippo Rabottini, con i performers Salvatore Lecce, Silvia Loponte, Samuele Colnaghi, Raffaele Curcetti, Pietro Palladino, con le musiche originali di Filippo Rabottini e la voce di Awalara Sané.

6 agosto ore 16.30, 17.30, 18.30 - partenza dal punto informativo di via Silvio Antoniano Narrazione itinerante in cuffia Storie delle donne di Castelli, compagnia Arti e Spettacolo regia di Giancarlo Gentilucci su testi di Paolo Giorgio, voci di Donato Angelosante e Tiziana Irti, suono di Diego Sebastiani, videomaker Enzo Francesco Testa, foto di Paolo Porto, direzione tecnica di Daniela Vespa, organizzazione di Giorgia Tortiello.

Anche per questa performance è suggerita la prenotazione.

