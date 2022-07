BIM/ D'ALONZO: «LA MIA E' UNA GESTIONE TRASPARENTE, MI RISERVO DI QUERELARE MINOSSE»

Il presidente del Bim Giuseppe D'Alonzo in risposte alle accuse mosse dall'ex presidente Gabriele Minosse scrive in una nota: “Alla luce degli attacchi ricevuti pubblicamente e che impongono un’attenta valutazione per permettere una seduta assembleare che lucidamente possa affrontare gli importanti punti all’ordine del giorno, si ritiene opportuno rinviare l’Assemblea prevista per oggi alle ore 15 e fissare invece un incontro formale con tutti i delegati e i Sindaci lunedì 8 agosto alle ore 15 nella Sede del Consorzio.

Stiamo parlando di strumentalizzazioni politiche che trovano facile terreno in un periodo caldo dell’agone elettorale che nulla hanno a che fare con una gestione dell’ente che presiedo con il massimo rispetto di tutti i Comuni consorziati. Gli atti di affidamento di cui si parla sono stati precauzionalmente annullati e mi riservo di far valutare nelle sedi legali competenti le accuse sterili e diffamatorie che riguardano la faziosità nella valutazione dei progetti da parte mia e della Giunta, secondo una logica denigratoria che non ha nessuna base di appoggio teorico o pratico.

Tutto ciò premesso voglio ribadire la mia assoluta tranquillità rispetto ad una gestione leale che guida ogni mia azione e decisione all’interno del Consorzio che mi onoro di presiedere”.