LA VOCE DEL MISTER / TERAMO CALCIO, COMUNQUE VADA SARÀ UN INSUCCESSO…

Comunque vada, sarà un insuccesso perchè quasi senza che ce ne accorgessimo il calcio biancorosso s'è svuotato. In questo momento ci manca il ritiro, le amichevoli, i nuovi giocatori anche se prima di fasciarsi la testa si attende l'esito del Tar il 2 Agosto. I tifosi sono depressi dall'imbarazzante situazione ,siamo passati dalla sfilata di piazza Martiri con tifosi entusiasti ,con una festa popolare in stile americano del Luglio 2019 alla depressione del 28 Luglio tra la permanenza in C o in ? con questa incertezza. Siamo sospesi con l'aggravante che le fiamme dell'inverno arriva e scotta ancora di più in un momento in cui si decide il destino biancorosso. A Teramo bisogna dimenticare questi ultimi anni di mala gestione dove si sono moltiplicati a dismisura gli errori portando il club in fondo al baratro. Se Franco Iachini non capiva di calcio perchè i cattivi consiglieri non lo hanno consigliato per una gestione oculata e non fargli gettare tanti denari nel calderone forse oggi il Teramo oltre ad essere una società modello sarebbe certamente con continuità nel Professionismo. Dopo l'esito del Tar del 2 Agosto, se negativo il bando del Comune dovrebbe lasciare poco spazio ad avventurieri di ogni risma non devono accostare il proprio nome al Teramo Calcio. Costruire una squadra forte in un mix di giovani e calciatori esperti. Il prossimo campionato che sia di serie C o serie D. deve essere diverso, la Società deve sapere quello che fa, compiere gli acquisti giusti, non bisogna sbagliare. Pensare al risanamento economico e sconfiggere il ricatto di giocatori e agenti con richieste di commissioni e stipendi fuori dalla norma. Dopo tre anni di chiacchiere e bugie,si possa al più presto approcciare a discorsi che abbiano per oggetto soltanto il pallone che rotola sul campo e i tifosi che tifano la squadra e i nostri meravigliosi all'inverosimile sono i migliori in circolazione. Il termometro di questa nuova stagione che appare assai arida e crudele deve tornare la passione biancorossa. Abbiamo una sola opportunità per cancellare questi anni imbarazzanti : tirare una riga sui dissapori e fare tutto presto e bene. Forza Teramo

Antonio Valbruni